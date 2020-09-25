ента новостей

10:23
Рекордная субсидия на дороги
09:21
Путина наградят?
21:46
В Доме молодежи состоится форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика»
18:53
Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО
17:40
Исторический парк дарит гостям города бесплатный билет!
17:36
На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность
17:35
Владимир Путин велел довести до конца реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге
11:38
Композитор из Выборга покоряет iTunes и Spotify симфонической музыкой
11:33
Кадастровая палата Ленобласти приняла участие в масштабных акциях по высадке леса
11:30
Смольный ответил, что делает для того, чтобы балконы перестали падать
11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
11:11
В Ленобласти обнаружили повешенного подростка
11:02
На КАД на месяц перекроют две полосы движения
08:12
Почему Лукашенко провел закрытую инаугурацию
07:43
Бассейн временно закрыли
00:38
Без Брагина на скамейка СКА разгромлен дома «Сибирью» – 1:4
21:23
В Петербурге офицеры и генералы ЗВО сдадут нормативы физподготовки в рамках проверки
21:19
Практическая эвакуация в детском саду Тельмана
17:15
«Молодежный» Комитет запустил конкурс для молодежных советов
17:08
Поклонников Сергея Бондарчука приглашают в Исторический парк
17:06
Интерьерный театр начинает проект «Петербург – город поэтов: звучащие адреса»
17:02
В Санкт-Петербурге почтили память экипажа линкора «Марат»
12:44
В Ленобласти увековечили память первой женщины-водолаза
12:38
Депутаты спросили губернатора о судьбе судебного квартала
12:19
В Петербурге ограбили секс-шоп
12:09
В Петербурге полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси
10:01
Как отреагируют на заявления Путина
09:22
Учителя должны выявлять экстремистов
19:28
В Ленобласти разведчики ЗВО применили новейший автомат АК-12 в ходе тактической стрельбы
12:52
Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Путина наградят?

Путина наградят?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Путина номинировали на Нобелевскую премию

Личность Владимира Путина неоднозначно воспринимают на Западе. Одни считают его сильным лидером, отстаивающим интересы своей страны. Другие воспринимают Путина в негативном ключе.

«Питерец.ру» сообщает, что российский президент был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру предложил академик Комков. Интересно, что после подачи заявки последовала негативная реакция от Соединенных Штатов. Американцы считают такой шаг не совсем логичным. В их представлении Путин является диктатором, тираном, воплощением зла. Поэтому на премию мира можно предлагать кого угодно — хоть того же Навального — но только не российского лидера.

Кстати, Путина уже не раз номинировали на эту премию, но получить награду ему так и не удалось. В этот раз шансов на итоговый успех практически нет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-09-2020, 10:01
Как отреагируют на заявления Путина
10-01-2018, 09:11
Поддержка Путина
31-05-2017, 08:14
Планы Путина
24-06-2017, 08:12
Их встреча состоится?
27-12-2017, 12:32
Активисты ОНФ выдвигают Путина в президенты
9-05-2017, 07:18
Бывший руководитель Путина

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
230
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
324
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
298
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
Наверх