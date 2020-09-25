Путина наградят?

Личность Владимира Путина неоднозначно воспринимают на Западе. Одни считают его сильным лидером, отстаивающим интересы своей страны. Другие воспринимают Путина в негативном ключе.

«Питерец.ру» сообщает, что российский президент был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру предложил академик Комков. Интересно, что после подачи заявки последовала негативная реакция от Соединенных Штатов. Американцы считают такой шаг не совсем логичным. В их представлении Путин является диктатором, тираном, воплощением зла. Поэтому на премию мира можно предлагать кого угодно — хоть того же Навального — но только не российского лидера.

Кстати, Путина уже не раз номинировали на эту премию, но получить награду ему так и не удалось. В этот раз шансов на итоговый успех практически нет.