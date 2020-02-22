Чего боятся люди в случае ухода Путина

Эпоха пребывания Владимира Путина у власти длится достаточно долго. Но понятно, что рано или поздно этот период закончится, и Владимир Владимирович перестанет руководить страной. В связи с этим многие россияне испытывают различные страхи.

«Питерец.ру» отмечает, что правление Путина ассоциируется у большинства граждан со временем политической стабильности. Люди боятся, что после его ухода начнутся беспорядки и дележ власти, что негативно скажется на экономике. Некоторые боятся, что Россия утратит свою военную мощь и влияние в мире.

Безусловно, такая точка зрения достаточно субъективна. Однако в целом страхи российского общества легко объяснимы, поскольку впереди нас ожидает период неизвестности. К тому же пока не видно человека, который мог бы стать преемником Путина.