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Питерец.ру » Экономика » Пойдет ли рейтинг Путина вверх?

Пойдет ли рейтинг Путина вверх?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
macdigger.ru
Сможет ли президент вернуть себе высокий рейтинг?

Ситуация с рейтингом Владимира Путина, который серьезно упал на фоне пандемии коронавируса, выглядит объективно. Находящийся в самоизоляции народ озлоблен, что вылилось в определенное отношение к власти. «Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице тоже наблюдается эта тенденция.

Удастся ли Путину вернуть былую популярность? Это зависит от того, как будут складываться события. Негативное отношение к Борису Ельцину было обусловлено низким уровнем доходов граждан и тяжелой ситуацией в стране. Во времена Путина все обстоит иначе. Но экономический кризис, вызванный коронавирусом, способен внести серьезные коррективы. Если власти справятся с этим, рейтинг президента не пострадает и может снова вырасти. Если нет, то уровень доверия к власти продолжит падать.

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