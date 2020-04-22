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Питерец.ру » Политика » Депутат раскритиковал Путина

Депутат раскритиковал Путина

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Депутат Вишневский раскритиковал главу государства за действия в период пандемии

«Питерец.ру» сообщает, что депутат ЗакСа Борис Вишневский резко высказался по поводу лидерских качеств президента Путина. По словам оппозиционного парламентария, люди больше не видят сильного лидера. Это происходит на фоне действий власти в период пандемии коронавируса.

Многие экономисты, политики и общественные деятели призывают государство назначить выплаты гражданам. Это необходимо, поскольку россияне оказались в тяжелом материальном положении. Однако в Кремле не хотят тратить средства Фонда национального благосостояния.

В общем, депутат Вишневский раскритиковал действия Путина. Подобные взгляды высказывают и некоторые другие депутаты. Критические настроения в обществе начинают расти. Людям трудно, и они начинают критиковать действующую власть.

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