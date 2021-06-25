Путина приглашать не захотели

Переговоры Путина и Байдена подвигли некоторых европейских лидеров возобновить диалог с Россией. В частности, об этом высказались главы Германии и Франции. Меркель и Макрон озвучили идею пригласить российского президента на саммит ЕС.

Однако данная инициатива не нашла поддержки у европейских лидеров. Некоторые главы государств отказались проводить саммит в таком формате. Кого-то не устроило предложение как таковое, других – что оно было внесено в последний момент. Например, против участия Путина высказались лидеры прибалтийских государств и глава Нидерландов.

Так что полноценный диалог Владимира Путина с Евросоюзом пока едва ли возможен. Европа не хочет взаимодействия с Россией. Поэтому недружественная политика в отношении нашей страны будет продолжаться.

«Питерец.ру» обращает внимание, что главы стран ЕС могут занять выжидательную позицию. Пока не совсем ясно, в каком русле будут развиваться дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона. Поэтому в Евросоюзе не спешат предпринимать серьезные шаги.

Некоторые лидеры высказываются о необходимости диалога с Путиным. Но от слов мало кто переходит к реальным действиям.