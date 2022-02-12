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Питерец.ру » Политика » Кто если не Путин?

Кто если не Путин?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Кто мог бы сменить Владимира Путина на посту президента?

Эпоха Владимира Путина постепенно подходит к концу. Поскольку наш многолетний вождь находится у власти очень долго, его популярность заметно снизилась. Жизнь обычных граждан ухудшилась, и Путин оказался под огнем критики. Сегодня президентом недовольны даже те, кто вчера был к нему лоялен.

Учитывая нынешние условия, Путин может не пойти на выборы 2024 года. К тому же он не молодеет, и вопрос о преемнике все равно встанет. Кто может стать президентом после Владимира Владимировича?

Это место может занять Мишустин, Шойгу или кто-то другой из окружения Путина. Михаил Мишустин зарекомендовал себя как отличный руководитель и человек дела. Профессиональные качества Сергея Шойгу тоже не вызывают сомнений. Нельзя исключать и вариант с Медведевым. Дмитрий Анатольевич сейчас находится в тени, но у него уже есть опыт президентской работы.

«Питерец.ру» считает, что в роли преемника Путина может оказаться совершенно другой человек. Возможно, сейчас он не так известен. Но в решающий момент выйдет на сцену. Не исключено, что Путин решит сделать ставку на молодого преемника.

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