Кто если не Путин?

Эпоха Владимира Путина постепенно подходит к концу. Поскольку наш многолетний вождь находится у власти очень долго, его популярность заметно снизилась. Жизнь обычных граждан ухудшилась, и Путин оказался под огнем критики. Сегодня президентом недовольны даже те, кто вчера был к нему лоялен.

Учитывая нынешние условия, Путин может не пойти на выборы 2024 года. К тому же он не молодеет, и вопрос о преемнике все равно встанет. Кто может стать президентом после Владимира Владимировича?

Это место может занять Мишустин, Шойгу или кто-то другой из окружения Путина. Михаил Мишустин зарекомендовал себя как отличный руководитель и человек дела. Профессиональные качества Сергея Шойгу тоже не вызывают сомнений. Нельзя исключать и вариант с Медведевым. Дмитрий Анатольевич сейчас находится в тени, но у него уже есть опыт президентской работы.

«Питерец.ру» считает, что в роли преемника Путина может оказаться совершенно другой человек. Возможно, сейчас он не так известен. Но в решающий момент выйдет на сцену. Не исключено, что Путин решит сделать ставку на молодого преемника.