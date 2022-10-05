Александр Бельский поздравил первых лауреатов премии В.С. Ягья

В Мариинском дворце наградили лауреатов премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга имени профессора В.С. Ягья. Конкурс научно-исследовательских работ на тему «Мировая политика и актуальные вопросы глобального развития» проводился среди студентов Санкт-Петербургского государственного университета впервые. Постановление об учреждении премии было принято петербургским парламентом в мае 2021 года.
Награды получили учащиеся факультета международных отношений СПбГУ Виктория Костина, Иван Кузьмин и Илья Субботин. Победителей поздравил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Благодарственные письма Председателя ЗС СПб были вручены лауреатам премии, а также заместителю декана факультета международных отношений Дмитрию Барышникову и профессору кафедры американских исследований Наталье Цветковой – за активное участие в организации конкурса и подготовку победителей.
С благодарственным словом в адрес Собрания выступили Дмитрий Барышников и первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич.
Ватаняр Саидович Ягья (1938 – 2020) – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 1 – 4 созывов, основатель и заведующий кафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В петербургском парламенте занимал должность полномочного представителя по международным связям.