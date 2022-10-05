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Питерец.ру » Политика » Александр Бельский поздравил первых лауреатов премии В.С. Ягья

Александр Бельский поздравил первых лауреатов премии В.С. Ягья

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский поздравил первых лауреатов премии В.С. Ягья

В Мариинском дворце наградили лауреатов премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга имени профессора В.С. Ягья. Конкурс научно-исследовательских работ на тему «Мировая политика и актуальные вопросы глобального развития» проводился среди студентов Санкт-Петербургского государственного университета впервые. Постановление об учреждении премии было принято петербургским парламентом в мае 2021 года.

Награды получили учащиеся факультета международных отношений СПбГУ Виктория Костина, Иван Кузьмин и Илья Субботин. Победителей поздравил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- Сегодня мы вручаем премию имени знаменитого человека – профессора Ватаняра Саидовича Ягья, внесшего огромный вклад в развитие международных связей Санкт-Петербурга. Я думал, что можно было бы назвать ключевым моментом в перечне его заслуг. Если вы обратите внимание, то сегодня на картах Петербург обозначен наряду со столицей Российской Федерации Москвой. И такой высокий международный статус – тоже во многом отражение международной деятельности Ватаняра Саидовича. Спасибо всем участникам конкурса и особые поздравления победителям, - сказал спикер петербургского парламента.

Благодарственные письма Председателя ЗС СПб были вручены лауреатам премии, а также заместителю декана факультета международных отношений Дмитрию Барышникову и профессору кафедры американских исследований Наталье Цветковой – за активное участие в организации конкурса и подготовку победителей.

С благодарственным словом в адрес Собрания выступили Дмитрий Барышников и первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич.

Ватаняр Саидович Ягья (1938 – 2020) – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 1 – 4 созывов, основатель и заведующий кафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В петербургском парламенте занимал должность полномочного представителя по международным связям.

Источник: ЗАКС
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