Александр Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Темура Чхеидзе

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Российской Федерации Темура Чхеидзе.

В обращении, в частности, говорится:

«От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Темура Нодаровича Чхеидзе.

Ушел из жизни замечательный актер и режиссер классической школы драматического искусства. Всю свою жизнь Темур Нодарович бережно сохранял исторические традиции отечественной сцены. Его постановки становились настоящим событием в театральном мире. Благодаря ему многие зрители за рубежом познакомились с бессмертными образцами российской оперы, с музыкой наших великих композиторов разных эпох. Он внес огромный вклад в сбережение и приумножение славы знаменитого Большого драматического театра.

Талантливый, многогранный, очень честный и принципиальный человек, он завоевал любовь и уважение своих друзей, коллег по театральной сцене, российских и петербургских зрителей.

Имя Темура Нодаровича Чхеидзе навсегда останется в истории отечественного искусства».