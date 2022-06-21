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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце торжественно вручили Молодежные премии

В Мариинском дворце торжественно вручили Молодежные премии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце торжественно вручили Молодежные премии

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения Молодежной премии Санкт-Петербурга за 2021 год. Представителей молодежи, достигших заметных результатов в науке, искусстве, культуре, здравоохранении, спорте и других сферах деятельности, наградили вице-губернатор города Борис Пиотровский и председатель Общественной палаты города Ирина Соколова.

Перед началом мероприятия к собравшимся обратился депутат Олег Милюта, зачитав поздравление от имени Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского.

– Премия стала заслуженной высокой оценкой вашего труда, таланта, неиссякаемой энергии и целеустремленности. Она обязывает вас не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед, развивать свои проекты, покорять новые высоты. Город связывает с вами свои самые большие надежды и делает все, чтобы поддержать вашу созидательную деятельность. Именно такие люди, как вы, составляют его славу и подлинное достояние, – говорится в тексте.

В свою очередь Ирина Соколова напомнила, что в этом году конкурс отмечает свое 20-летие. Его инициатором стал Общественный совет при Губернаторе Санкт-Петербурга – предшественник городской Общественной палаты.

Для участия в конкурсном отборе было подано свыше 500 заявок. Он проводился по 14 номинациям – «В области образования», «В области журналистики», «Лучший молодой рабочий», «Наставник молодого поколения» и другим. По его итогам были определены 14 победителей и 14 призеров.

Молодежная премия Санкт-Петербурга присуждается ежегодно с 2002 года. Размер каждой премии составляет 75 000 рублей.

Источник: ЗАКС
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