ента новостей

17:23
Александр Бельский встретился с представителями киберспортивного сообщества города
17:18
На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам
17:14
Беременные Северной столицы отметили день семьи, любви и верности
17:02
Политолог Марков охарактеризовал выступление «Би-2» на Суперкубке как пощечину россиянам
14:44
В Петербурге адержали мужчину, нанесшего ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта из-за парковочного места
14:30
В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам
14:27
Конкурс "Ближний круг"
14:22
В Ленобласти определили лучших специалистов-кинологов Северо-Западного округа Росгвардии
11:02
Когда бензин станет дешевле
09:50
Что пить в жару
09:39
Косолапый подрался сам с собой
15:34
Группе «Би-2» досталось от зенитовских болельщиков, а вот Розенбаума уважают все
09:27
Что творится с тарифами ЖКХ?
08:46
Переводы станут бесплатными
08:29
Субсидии для бизнеса
21:47
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершённого на него покушения
11:05
Петербуржцы обратились за помощью к президенту Путину из-за неубранного токсичного снега
10:52
Инвесторы вкладывают в офисы
09:26
Любовь с первого взгляда – миф или реальность?
08:28
Когда нужно обращаться к онкологу
14:40
Депутат Вишневский раскритиковал петербургских чиновников за молчаливое одобрение сноса ОКН
14:10
В Ленобласти задержан мужчина, угнавший автомобиль у своего знакомого
10:18
Путин будет на саммите G-20
09:51
Незаконными сносами займется спецкомиссия
09:34
К нам могут приехать знатоки
22:25
Сочинец Родригао переходит в «Зенит» вслед за Касьеррой
18:41
Камнем по голове: в Петербурге прохожий чудом уцелел под камнепадом на Большой Конюшенной
16:42
Средний рост зарплаты петербуржцев оказался меньше уровня инфляции
08:23
Где малина и черника?
08:00
Требуется ли высшее образование?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам

В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам

0
76
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и руководитель фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Павел Крупник поздравили сегодня выпускников факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Торжественная церемония вручения дипломов новым бакалаврам и магистрам состоялась в Актовом зале исторического здания Двенадцати коллегий. В ней также приняли участие исполняющий обязанности декана факультета политологии Александр Курочкин, первый декан факультета политологии, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Станислав Еремеев и другие почетные гости.
Спикер петербургского парламента вручил «красные» дипломы выпускникам, окончившим курс обучения с отличием.

 – Что такое Санкт-Петербургский университет? Это, прежде всего, государственный университет. И ваша позиция всегда должна быть позицией государственника. Для вас сегодня открывается огромный океан возможностей, в котором вы должны удержать свой корабль. В этом вам поможет большой багаж знаний, полученных в одном из старейших университетов нашей страны и, безусловно, одном из лучших университетов мира. Это накладывает особую ответственность, потому что вы встаете в один ряд с выдающимися выпускниками великого вуза. Многие из них сейчас являются примером для всех нас. Руководитель нашего государства – выпускник петербургского университета. Так, что это очень почетно. Мы ждем вас. Город ждет вас, – сказал Александр Бельский.

 Депутат Павел Крупник, в прошлом сам выпускник факультета, пожелал новому поколению петербургских политологов профессиональной удачи и пригласил поучаствовать в следующих выборах в Молодежный парламент города.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-06-2022, 16:29
Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам
1-07-2022, 17:01
Выпускникам МЧС в Петербурге торжественно вручили дипломы
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
17-06-2022, 17:54
В Петербурге увековечили память медиков
28-05-2022, 22:25
Депутаты петербургского парламента поздравили пограничников в Сестрорецке
1-07-2022, 17:04
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу передана новая пожарно-спасательная техника

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
283
5-07-2022, 12:31
В Кудрово иномарка сбила пенсионерку
0
239
4-07-2022, 13:51
В Петербурге «Лада Веста» сбила подростка на самокате
0
218
4-07-2022, 12:49
В Петербурге трактор протаранил четыре припаркованных автомабиля
0
201
4-07-2022, 12:35
В Ленобласти иномарка вылетела с дороги в Вуоксу, погибла пожилая женщина
Наверх