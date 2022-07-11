В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и руководитель фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Павел Крупник поздравили сегодня выпускников факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Торжественная церемония вручения дипломов новым бакалаврам и магистрам состоялась в Актовом зале исторического здания Двенадцати коллегий. В ней также приняли участие исполняющий обязанности декана факультета политологии Александр Курочкин, первый декан факультета политологии, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Станислав Еремеев и другие почетные гости.
Спикер петербургского парламента вручил «красные» дипломы выпускникам, окончившим курс обучения с отличием.
Депутат Павел Крупник, в прошлом сам выпускник факультета, пожелал новому поколению петербургских политологов профессиональной удачи и пригласил поучаствовать в следующих выборах в Молодежный парламент города.