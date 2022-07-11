В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и руководитель фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Павел Крупник поздравили сегодня выпускников факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Торжественная церемония вручения дипломов новым бакалаврам и магистрам состоялась в Актовом зале исторического здания Двенадцати коллегий. В ней также приняли участие исполняющий обязанности декана факультета политологии Александр Курочкин, первый декан факультета политологии, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Станислав Еремеев и другие почетные гости.

Спикер петербургского парламента вручил «красные» дипломы выпускникам, окончившим курс обучения с отличием.

– Что такое Санкт-Петербургский университет? Это, прежде всего, государственный университет. И ваша позиция всегда должна быть позицией государственника. Для вас сегодня открывается огромный океан возможностей, в котором вы должны удержать свой корабль. В этом вам поможет большой багаж знаний, полученных в одном из старейших университетов нашей страны и, безусловно, одном из лучших университетов мира. Это накладывает особую ответственность, потому что вы встаете в один ряд с выдающимися выпускниками великого вуза. Многие из них сейчас являются примером для всех нас. Руководитель нашего государства – выпускник петербургского университета. Так, что это очень почетно. Мы ждем вас. Город ждет вас, – сказал Александр Бельский.

Депутат Павел Крупник, в прошлом сам выпускник факультета, пожелал новому поколению петербургских политологов профессиональной удачи и пригласил поучаствовать в следующих выборах в Молодежный парламент города.