Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв нападения на школу № 88 города Ижевска:

«Сердце болит от чудовищного по своей жестокости преступления в Ижевске. Невыносимо думать о гибели детей. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось. От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Петербург сегодня вместе с вами».