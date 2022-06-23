В Мариинском дворце состоялось вручение литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова

23 июня в Мариинском дворце прошла торжественная церемония вручения литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, внук маршала Леонид Владимирович Говоров, депутаты парламента.

Победителем премии стал доктор исторических наук, профессор, руководитель лекторской группы Совета ветеранов Санкт-Петербурга Анатолий Похилюк. Он представил монографию «Героизм и трагизм защитников Ленинграда. 1941-1944». Второе место завоевал коллектив авторов произведения «Шагнувшие в бессмертие» – член Союза журналистов России и Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Веретин и член Союза писателей России Виктор Кокосов. Третье место – доктор исторических наук, доцент, действительный член Академии военно-исторических наук Александр Кутузов с произведением «Блокада Ленинграда в историях обороны крепостей».

Александр Бельский поздравил победителей и участников премии, отметив важность литературных трудов в сохранении исторической памяти.

– Премия давно стала доброй традицией Законодательного Собрания, она проводится уже в 19-й раз. Каждый год мы чествуем тех, кто в своих книгах рассказывает о подвигах наших дедов, прадедов. В сегодняшних непростых условиях написание таких произведений приобретает особую актуальность. Мы видим, как переписывается история, как нивелируется подвиг нашего народа. Ваши работы – это великий труд, достойный глубочайшей благодарности и общественного признания, – сказал спикер парламента.

Леонид Говоров поблагодарил Законодательное Собрание за подготовку и проведение премии. Такие конкурсы, по его словам, являются практическим вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

– Мы с вами прекрасно понимаем важность сохранения исторической памяти. Если мы не будем знать историю, мы проиграем битву за умы, – добавил он.

Литературная премия имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова присуждается с 2003 года. За это время в конкурсе приняли участие около 200 авторов, представлено более 170 произведений. В конкурсе участвуют произведения документально-художественной прозы и поэзии, описывающие величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизм и мужество воинов и жителей блокадного Ленинграда.

Планируется, что на следующем заседании Законодательного Собрания 29 июня будет принято новое положение о премии. Документом предусматривается расширить круг авторов, которые смогут принимать участие в конкурсе. В частности, появится номинация для детских писателей.