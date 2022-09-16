Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил жителей Мариуполя с днем основания города:«Дорогие мариупольцы! От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас с Днем города. За 244 года ему пришлось пережить немало трагических, но еще больше – героических моментов своей истории. Благодаря мужеству и стойкости жителей город не раз словно Феникс восставал из пепла, возрождался и становился еще прекраснее. Сегодня с вами весь Петербург. Вместе мы сумеем преодолеть любые проблемы, решить самые амбициозные задачи. Мы не просто побратимы, мы – настоящие братья. И так будет всегда.

От всей души желаю всем жителям Мариуполя здоровья, счастья и мирного неба над головой!