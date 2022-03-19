Путина снова хвалят

«Питерец.ру» напоминает, что накануне наша страна отпраздновала 8-ю годовщину присоединения Крыма. Во многих городах (в том числе в Москве и Петербурге) прошли праздничные мероприятия. Отдельных слов заслуживает речь президента Путина на стадионе «Лужники».

Политологи Петербурга дали ей очень высокую оценку. Они сошлись во мнении, что президент произнес вдохновляющую речь с акцентом на единение русского народа. Сергей Григорьев подчеркнул, что эта были не просто слова руководителя, а лидера страны. Мы увидели, что настало время забить о внутренних разногласиях и объединиться.

Дмитрий Солонников надеется, что слова Путина произведут эффект на представителей мировых элит. Несмотря на санкции и запреты, выступление нашего президента транслировали во многих странах. Инга Бурикова подчеркнула, что наконец-то мы услышали слова из Конституции про единый многонациональный народ, имеющий общую судьбу. Причем президент это сказал уже в первых словах.