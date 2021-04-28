Путин снова встретился с Бегловым

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин в очередной раз прибыл в Северную столицу. Визит президента рассчитан на 2 дня, в ходе поездки глава государства принял участие в ряде мероприятий. Отдельных слов заслуживает встреча Путина с губернатором Бегловым.

Политолог Денис Солонников считает, что эта встреча имеет большое значение для Петербурга. Она подчеркивает значимость города и его роли, а также подтверждает экономическую и социальную стабильность Северной столицы.

Во время встречи Александр Беглов рассказал о реализации тех задач, которые были поставлены президентом во время недавнего послания. Градоначальник также сообщил о ходе подготовке к предстоящему ПМЭФ и о текущей ситуации с короновирусом.