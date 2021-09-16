Дежурные слова Путина?

Глава государства обратился к российским гражданам перед выборами в Госдуму. Владимир Путин подчеркнул особую важность этого события. Он отметил, что общество заинтересовано, чтобы в парламенте были честные и ответственные люди, которые способны выполнять свои обещания.

Владимир Владимирович напомнил о высшей власти народа. По словам президента, выборы являются выражение воли граждан. Люди реализуют свое право определять развитие страны. Госдума является одним из важнейших органов власти. Депутаты принимают законы, определяющие судьбы людей. Путин также подчеркнул, что многое будет зависеть от взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Для этого стране нужен сильный парламент.

«Питерец.ру» считает, что слова о высшей власти народа далеки от реальности. Это все теория, которая не находит своего практического выражения. Остальные слова президента тоже понятны. Глава государства должен был выступить с подобной речью перед выборами. Это обычная риторика, не более того.