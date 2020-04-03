Политологи одобрили решения Путина

«Питерец.ру» сообщает, что политологи Северной столицы высказались одобрительно о решении президента продлить нерабочую неделю. Эксперты особенно отметили актуальность наделения местных властей дополнительными полномочиями.

Юрий Светов считает, что у людей теперь будет меньше возможности оспаривать решения властей. Регионы могут реагировать на происходящее с учетом текущей ситуации, которая не везде одинаковая.

Дмитрий Солонников подчеркнул, что президент дал возможность губернаторам принимать дополнительные меры, связанные с ограничениями. Главы субъектов федерации могут самостоятельно решать, кому оказывать поддержку. В целом политологи одобряют действия Путина, понимая, что они вызваны острой необходимостью.