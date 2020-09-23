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Питерец.ру » Политика » Как отреагируют на заявления Путина

Как отреагируют на заявления Путина

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Политолог высказался о миротворческих заявлениях Путина

«Питерец.ру» отмечает, что Владимир Путин выступил на Генеральной ассамблеи ООН. Речь российского президента носила миротворческий характер. Путин сделал важные заявления. Как на это отреагирует Запад?

Петербургский политолог Владимир Гельман считает, что слова российского президента останутся без внимания. Через некоторое время в США состоятся выборы, поэтому ожидать сейчас какой-то реакции на миротворческие призывы Путина не стоит.

Реакция на эти инициативы последует после выборов нового американского президента или после переизбрания старого. По словам Гельмана, то, что предлагает Путин, пока останется на уровне публичной риторики. Так что реальных действий в этом направлении в ближайшее время пока ждать не стоит.

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