Отношение к президентским срокам

«Питерец.ру» сообщает, что Госдума поддержала поправки к Конституции, позволяющие Владимиру Путину оставаться у власти и после 2024 года. Речь идет об обнулении президентских сроков. Во время выступления в Госдуме Путин подчеркнул, что согласится с этой нормой, если ее соответствие закону подтвердит Конституционный суд.

История с предполагаемым обнулением президентских сроков вызвала разную реакцию в обществе. Кто-то одобрил такую поправку, но нашлись и протестующие. В частности, в Петербурге, Москве и других городах прошли одиночные пикеты. Некоторые люди выразили протест по поводу возможного нахождения Владимира Путина у власти после 2024 года.

Рейтинг президент достаточно высокий. Однако вопрос с обнулением сроков вызвал разную реакцию.