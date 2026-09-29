В Петербурге съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии съезда №4 на транспортной развязке, расположенной на 0-м километре КАД, на пересечении с Приморским шоссе.

«В рамках выполнения работ по устройству ростверка свайного фундамента шумозащитного экрана в период с 5 по 13 октября будет полностью закрыт для проезда автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций Петербургского метрополитена «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня». Остальные съезды транспортной развязки будут функционировать в обычном режиме», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут проводиться согласно утвержденной и согласованной в установленном порядке схеме организации дорожного движения. На месте производства работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения, а также смонтируют световую сигнализацию в виде сигнальных фонарей дежурного освещения.