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Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» в районе Ладожского моста перекроют одну полосу движения

На трассе «Кола» в районе Ладожского моста перекроют одну полосу движения

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в районе Ладожского моста перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на 41-м километре трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск) в Кировском районе Ленинградской области. Причиной является проведение работ по устранению колеи на проезжей части.

С 19 по 21 октября, в ночное время (с 20:00 до 6:00), будет временно перекрываться одна из полос движения в направлении Санкт-Петербурга. На оставшейся открытой полосе скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Эти меры направлены на минимизацию заторов и обеспечение беспрепятственного проезда транспорта утром. Работы будут вестись недалеко от Ладожского моста и города Кировска.

Организация дорожного движения на время проведения работ будет осуществляться согласно утвержденной схеме. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ремонт дорог
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