На трассе «Кола» на Синявинской транспортной развязке введут реверсивное движение

С 14 по 27 октября на путепроводе Синявинской транспортной развязки (47-й километр трассы Р-21 «Кола») в Ленинградской области будет организовано реверсивное движение. Это связано с проведением дорожных работ по устранению колеи и восстановлению гидроизоляции. Скорость движения на участке будет ограничена до 40 км/ч.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на путепроводе, имеющем две полосы (по одной в каждом направлении), будет действовать светофорное регулирование. Ограничения не затронут основной ход трассы Р-21 «Кола».

Работы будут проводиться круглосуточно, поочередно на каждой половине проезжей части. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Место проведения работ будет обозначено временными дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнализацией. Все работы выполняются согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.