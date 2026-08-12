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Питерец.ру » Общество » На Вантовом мосту в середине августа ограничат движение транспорта

На Вантовом мосту в середине августа ограничат движение транспорта

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
В середине августа на Вантовом мосту в составе КАД начнутся работы по ликвидации колейности

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящих ограничениях движения на Большом Обуховском мосту (Вантовом мосту) КАД в Санкт-Петербурге. С 15 по 27 августа в связи с ремонтными работами на проезжей части будет сокращена пропускная способность.

Будут временно закрыты по две полосы движения на каждом из колец КАД одновременно. На открытых для движения участках максимальная скорость будет ограничена до 50 км/ч. Работы по устранению колейности покрытия на Вантовом мосту будут проводиться круглосуточно, в две смены, на всей ширине моста.

Эти меры являются частью утвержденной схемы организации дорожного движения. На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, ограждения и световая сигнализация. Информация о перекрытии полос будет отображаться на табло переменной информации.

Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все по теме: Невский район, КАД, Вантовый мост, ремонт дорог
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