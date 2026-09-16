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В Ленобласти на участке трассы А-120 между Жабино и Сяськелево введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На участке федеральной трассы А-120 между Жабино и Сяськелево в Ленинградской области введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном изменении движения на федеральной трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ленинградской области. С 19 сентября по 2 октября на участке между деревнями Жабино и Сяськелево (44-48 км) будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия.

В связи с этим будет введено ограничение скорости до 40 км/ч и организовано реверсивное движение по одной полосе в каждом направлении. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждения и световая сигнализация. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены.

Руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что сроки проведения работ могут корректироваться в зависимости от погодных условий. Все мероприятия осуществляются согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ремонт дорог
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