В Ленобласти на участке трассы А-120 между Жабино и Сяськелево введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном изменении движения на федеральной трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ленинградской области. С 19 сентября по 2 октября на участке между деревнями Жабино и Сяськелево (44-48 км) будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия.

В связи с этим будет введено ограничение скорости до 40 км/ч и организовано реверсивное движение по одной полосе в каждом направлении. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждения и световая сигнализация. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены.

Руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что сроки проведения работ могут корректироваться в зависимости от погодных условий. Все мероприятия осуществляются согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.