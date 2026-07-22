На Вантовом мосту начнутся работы по ликвидации колейности

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящем ограничении движения на Большом Обуховском мосту (Вантовый мост) в Санкт-Петербурге, являющемся частью федеральной трассы А-118 (КАД). Ограничения связаны с проведением ремонтных работ по устранению колеи на дорожном покрытии.

С 15 по 27 августа на Вантовом мосту будут временно перекрываться по две полосы движения с обеих сторон кольцевой дороги, как на внешнем, так и на внутреннем кольце одновременно. На открытых для движения участках будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что работы по нанесению литого асфальтобетона будут проходить круглосуточно, в две смены, на всей проезжей части моста. Сроки проведения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все работы будут выполняться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнализация. Информация об изменениях в движении будет отображаться на табло и информационных знаках автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.