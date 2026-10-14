На трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» между Жабино и Сяськелево введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об ограничениях движения на федеральной трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ленинградской области. С 19 октября по 2 ноября на участке с 45 по 49 километр (между деревнями Жабино и Сяськелево Гатчинского района) будут проводиться дорожные работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия.

В связи с этим будет организовано реверсивное движение по одной полосе в каждом направлении, а скорость движения ограничена до 40 км/ч. Работы будут проводиться в дневное время, с 8:00 до 20:00. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализаторы. Для координации движения будут задействованы регулировщики.

Изначально работы планировались с 19 сентября по 2 октября, но были перенесены по производственной необходимости. Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.