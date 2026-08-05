В Ленобласти на трассе «Кола» начинаются работы по ликвидации колейности

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящих ограничениях движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. С 10 августа по 25 сентября на участке с 40 по 52 километр будут проводиться дорожные работы, что приведет к сужению проезжей части.

В связи с ремонтом дорожного покрытия, укреплением обочин, восстановлением деформационных швов, заменой метеорологического оборудования и нанесением разметки, движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. В период перекрытия одной из двух полос будет введен скоростной режим, не превышающий 40 км/ч.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, работы будут проводиться круглосуточно, поэтапно, участками до 5 километров, и охватят все четыре полосы движения на данном отрезке трассы «Кола» между Кировском и Приладожским. Все работы будут выполняться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.