На участке трассы А-120 «Южное полукольцо» введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает об ограничениях движения на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ленинградской области. С 22 июля по 30 августа на участке с 50 по 61 километр (между деревнями Сяськелево и Тяглино Гатчинского округа) будет введено реверсивное движение с ограничением скорости до 40 км/ч. Это связано с проведением дорожных работ по устранению колейности, установке датчиков автоматических дорожных метеостанций и восстановлению обочин.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. На участке с одной полосой движения в каждом направлении будет организовано светофорное регулирование. Для обеспечения безопасности установят временные знаки, светофоры, барьеры и сигнальные фонари.

«Сроки работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий», — отметил начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.