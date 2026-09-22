На участке КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Гостилицким шоссе перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на участке Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД). С 25 сентября по 21 октября на отрезке между развязкой к морскому перегрузочному комплексу «Бронка» и развязкой с Гостилицким шоссе будут закрыты две из трех полос. Оставшаяся полоса будет действовать с ограничением скорости до 50 км/ч. Работы по устранению колейности будут проводиться поэтапно, участками до 2,5 км, в круглосуточном режиме в две смены на внешнем кольце со 115 по 103 километр.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, работы ведутся по утвержденной схеме организации дорожного движения. Будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Информация о перекрытиях отобразится на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления движением КАД. Сроки могут быть скорректированы из-за погодных условий.