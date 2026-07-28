На трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти введут реверсивное движение

На участке федеральной трассы Р-23 "Санкт-Петербург – Псков" в Гатчинском районе Ленинградской области, между населенными пунктами Большие Колпаны и Никольское, с 28 июля по 2 августа будут действовать временные ограничения движения. Это связано с проведением работ по реконструкции, а именно демонтажом металлического барьерного ограждения.

На отрезке дороги с 55 по 60 километр, где пропускная способность будет снижена, будет организовано реверсивное движение с помощью светофоров. Скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно с 8:00 до 20:00.

Реверсивное движение будет введено поэтапно, захватками длиной 500 метров. Для организации работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону проведения работ, а также светофорные объекты с сигнальной сигнализацией.

Все работы будут выполняться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.