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Питерец.ру » Общество » На трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти введут реверсивное движение

На трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области введут реверсивное движение

На участке федеральной трассы Р-23 "Санкт-Петербург – Псков" в Гатчинском районе Ленинградской области, между населенными пунктами Большие Колпаны и Никольское, с 28 июля по 2 августа будут действовать временные ограничения движения. Это связано с проведением работ по реконструкции, а именно демонтажом металлического барьерного ограждения.

На отрезке дороги с 55 по 60 километр, где пропускная способность будет снижена, будет организовано реверсивное движение с помощью светофоров. Скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно с 8:00 до 20:00.

Реверсивное движение будет введено поэтапно, захватками длиной 500 метров. Для организации работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону проведения работ, а также светофорные объекты с сигнальной сигнализацией.

Все работы будут выполняться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ремонт дорог
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