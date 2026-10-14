На трассе «Кола» на транспортной развязке в районе Разметелево полностью перекроют все съезды

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает об изменениях в организации движения на развязке на 22-м километре трассы Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области. В период с 14 по 22 октября будут проводиться работы по устранению колеи на асфальтовом покрытии, что потребует поэтапного полного закрытия всех съездов на транспортной развязке у деревни Разметелево.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, ограничения вводятся для ликвидации дефектов дорожного полотна. В дневное время, когда работы будут приостановлены, движение будет осуществляться по фрезерованному покрытию.

Для минимизации неудобств и предотвращения пробок, основные работы с полным перекрытием съездов будут проводиться ночью, с 20:00 до 06:00, в часы наименьшей загруженности трассы. Вся организация дорожного движения будет соответствовать утвержденной схеме, включая установку временных дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации.

Сроки проведения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.