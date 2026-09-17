На развязке в составе трассы «Сортавала» в районе деревни Керро будут полностью перекрывать три съезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на федеральной трассе А-121 «Сортавала». В период с 17 по 21 сентября на развязке в Куйвозовском сельском поселении Ленинградской области (27-й км, у деревни Керро) будут поочередно закрыты три съезда. Причина — ремонтные работы по устранению колейности покрытия.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский, одновременное перекрытие всех съездов не предусмотрено. Работы будут идти круглосуточно в две смены. На участке установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Схема организации движения согласована в установленном порядке.

Сроки выполнения работ могут измениться из-за погодных условий. Завершение ремонта запланировано на 21 сентября.