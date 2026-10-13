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Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут для прохода барже-буксирного состава «Аллек», «Василий Никитин» и «Иеволи Оранж»

Ладожский мост разведут для прохода барже-буксирного состава «Аллек», «Василий Никитин» и «Иеволи Оранж»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
В Кировском районе Ленинградской области на федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

15 октября на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск) будет полностью остановлено движение транспорта. Ограничения продлятся 45 минут, с 10:00 до 10:45. Причина – разводка Ладожского моста через реку Нева для прохода состава барж-буксиров «Аллек», «Василий Никитин» и «Иеволи Оранж» с высотой 34,8 метра.

Как сообщил начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, работы проводятся подрядной организацией ООО «Профинженерстрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Разводка моста будет осуществлена при соблюдении метеоусловий: температура воздуха не выше +25 ºС и скорость ветра не более 15 м/с.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
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