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Ладожский мост разведут для прохода учебного парусного судна «Хортица»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе "Кола", в Кировском районе Ленинградской области разведут Ладожский мост

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что 28 августа 2026 года на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) на 45 минут остановят движение всех транспортных средств.

Разводка моста через Неву (40-й километр автодороги, рядом с Кировском Ленинградской области) запланирована с 10:00 до 10:45. Причина — пропуск вниз по реке учебного парусного судна «Хортица», высота которого составляет 21,9 метра. В указанный промежуток времени проезд будет закрыт полностью, сообщил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

Работы по разводке выполняет подрядная организация ООО «Профинженерстрой» по согласованию с ФБУ «Администрация „Волго-Балт“». Процедура возможна только при определённых погодных условиях: температура воздуха не выше +25 °C, скорость ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок, выбирая альтернативные маршруты или корректируя время движения.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
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