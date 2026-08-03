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Питерец.ру » Общество » Ладожский мост в составе трассы «Кола» полностью закроют на два часа

Ладожский мост в составе трассы «Кола» полностью закроют на два часа

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Ладожский мост в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» полностью закроют на два часа

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном перекрытии движения на Ладожском мосту 4 августа с 00:30 до 02:30. Ограничение связано с проведением технологической разводки моста, расположенного на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что на указанный период автомобильное движение будет полностью остановлено.

Проведение планово-предупредительных работ на мосту продолжается. Кроме того, до 5 августа будет приостановлена разводка моста для прохода крупногабаритных судов. Это необходимо для корректной дозагрузки и развесовки разводного пролетного строения, что обеспечит дальнейшее штатное функционирование разводных механизмов.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства, связанные с временным ограничением движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост
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