Ладожский мост не будут разводить до 11 октября

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на Ладожском мосту, находящемся на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в Кировском районе Ленинградской области, ведутся планово-предупредительные мероприятия.

В связи с технологическими требованиями при выполнении определенных операций до 11 октября разводка моста не будет осуществляться. Об этом заявил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.