Ладожский мост полностью закроют на два часа

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящем временном прекращении движения на Ладожском мосту, расположенном на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. 31 июля, с 00:30 до 02:30, будет проведена технологическая разводка моста. Это необходимо для тестирования работоспособности механизмов разводного пролета.

В указанный период движение всех транспортных средств будет полностью остановлено. По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, данная мера является плановой и направлена на поддержание надежной работы мостового сооружения.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» приносит извинения водителям за возможные неудобства, связанные с перекрытием движения. Рекомендуется заранее учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.