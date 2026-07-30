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Питерец.ру » Общество » Ладожский мост полностью закроют на два часа

Ладожский мост полностью закроют на два часа

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Ладожский мост в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» полностью закроют на два часа

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящем временном прекращении движения на Ладожском мосту, расположенном на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. 31 июля, с 00:30 до 02:30, будет проведена технологическая разводка моста. Это необходимо для тестирования работоспособности механизмов разводного пролета.

В указанный период движение всех транспортных средств будет полностью остановлено. По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, данная мера является плановой и направлена на поддержание надежной работы мостового сооружения.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» приносит извинения водителям за возможные неудобства, связанные с перекрытием движения. Рекомендуется заранее учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
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