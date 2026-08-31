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Мост через Свирь разведут для прохода состава судов «Вулкан, Демокритос»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Федеральную трассу Р-21 «Кола» в Ленинградской области перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) 1 сентября 2026 года будет полностью остановлено движение транспорта на два часа.

С 12:50 до 15:00 сотрудники ОАО «РЖД» выполнят разводку совмещённого моста через реку Свирь на 236-м километре дороги, рядом с городом Лодейное Поле (Ленинградская область). Причина — пропуск вверх по реке состава судов «Вулкан, Демокритос», чей максимальный высотный габарит составляет 19,4 метра. На это время проезд для всех автомобилей будет полностью закрыт.

Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. Мост является комбинированным: по нему одновременно идут и автотранспорт, и поезда.

Ведомство настоятельно рекомендует водителям учитывать это ограничение при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты или корректировать время в пути.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
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