Ладожский мост разведут для прохода катамарана «Центаурус- ІІ»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что 1 октября 2026 года на трассе Р-21 «Кола» будет временно остановлено движение. В период с 10:00 до 10:45 на 40 км автодороги (у города Кировск Ленинградской области) пройдёт разводка Ладожского моста. Это необходимо для пропуска катамарана «Центаурус-ІІ» с высотой 25 метров. На это время движение транспорта полностью перекроется.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский, работы выполняет подрядчик ООО «Профинженстрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Разводка возможна при температуре не выше +25 °C и скорости ветра до 15 м/с.

Учреждение просит водителей учитывать данную информацию при построении маршрутов и приносит извинения за доставленные неудобства.