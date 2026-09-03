На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на КАД Санкт-Петербурга. В период с 8 по 20 сентября с 20:00 до 08:00 на развязке с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») будут поочерёдно полностью закрыты шесть съездов на 80-м километре. Причина — устранение колейности дорожного полотна.

По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, работы идут по утверждённой схеме организации движения. На участке установят временные знаки, водоналивные барьеры и световые сигналы дежурного освещения. Сроки могут измениться из-за погоды.

Днём проезд будет открыт по отфрезерованному покрытию — это снизит риск заторов. Одновременное перекрытие нескольких съездов не предусмотрено.