На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии съезда №2 на развязке КАД с Выборгским шоссе (18-й км).

С 22:00 7 сентября до 6:00 8 сентября будет полностью перекрыто движение с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе. Причина — монтаж шумозащитных экранов. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

Работы ведутся по утверждённой схеме организации движения. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию (дежурные фонари).

Пузыревский уточнил, что объезд организован через разворотную петлю на 17-м км (в районе складов ООО «Парголовский ТЛК»), позволяющую перейти с внешнего кольца на внутреннее.