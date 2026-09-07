ента новостей

19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
12:41
Выставка Сергея Кожары «Укрощение кентавров»
12:28
Выставка Алана Хатагты «Женщина глазами мужчины»
12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
12:20
В Петербурге задержали пенсионерку, выступившую курьером у мошенников
12:12
В Колпино конфликт возле магазина закончился поножовщиной со смертельным исходом
12:07
В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи
11:01
В центре Петербурга задержали иностранца с наркотиком в кармане
10:58
В Петербурге подросток на мотоцикле попытался скрыться от полицейских
09:58
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
09:56
На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение
19:38
«Зенит» проиграл ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
14:59
На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части
14:54
На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»
12:36
В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной
12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
12:26
В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
21:34
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
21:32
Фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков»
14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
12:47
В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина
12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
12:14
В трех района Петербурга планируется ограничение дорожного движения с 5 сентября
12:10
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
11:57
Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе
11:47
В Петербурге задержан участник дорожного конфликта с ножом на Ленинском проспекте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии съезда №2 на развязке КАД с Выборгским шоссе (18-й км).

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии съезда №2 на развязке КАД с Выборгским шоссе (18-й км).

С 22:00 7 сентября до 6:00 8 сентября будет полностью перекрыто движение с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе. Причина — монтаж шумозащитных экранов. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

Работы ведутся по утверждённой схеме организации движения. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию (дежурные фонари).

Пузыревский уточнил, что объезд организован через разворотную петлю на 17-м км (в районе складов ООО «Парголовский ТЛК»), позволяющую перейти с внешнего кольца на внутреннее.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-04-2026, 14:30
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
1-07-2026, 10:32
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
6-05-2026, 15:06
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
2-06-2026, 11:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда
17-09-2019, 16:25
На развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
27-04-2026, 16:37
В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

Происшествия на дорогах

Вчера, 19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
Вчера, 12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
5-09-2026, 15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
5-09-2026, 15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
Наверх