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Питерец.ру » Общество » В Петербурге на КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют две полосы

В Петербурге на КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на федеральной трассе А-118 (КАД Санкт-Петербурга), в зоне развязки с Московским шоссе (М-10 «Россия»), из-за дорожных работ будут закрыты две полосы движения.

С 18 по 20 сентября, в связи с устранением колейности в пришовных зонах пяти деформационных швов, для транспорта перекроют полосу безопасности, переходно-скоростную полосу, а также первую и вторую полосы. На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

Работы ведутся по утверждённой схеме организации движения. Будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация (дежурные фонари). Пузыревский добавил, что работы пройдут на 65-м километре внутреннего кольца КАД, круглосуточно, в две смены. Данные о перекрытиях выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

Все по теме: КАД, Пушкинский район, ремонт дорог
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