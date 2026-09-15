В Петербурге на КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на федеральной трассе А-118 (КАД Санкт-Петербурга), в зоне развязки с Московским шоссе (М-10 «Россия»), из-за дорожных работ будут закрыты две полосы движения.

С 18 по 20 сентября, в связи с устранением колейности в пришовных зонах пяти деформационных швов, для транспорта перекроют полосу безопасности, переходно-скоростную полосу, а также первую и вторую полосы. На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

Работы ведутся по утверждённой схеме организации движения. Будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация (дежурные фонари). Пузыревский добавил, что работы пройдут на 65-м километре внутреннего кольца КАД, круглосуточно, в две смены. Данные о перекрытиях выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.