На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе на месяц перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения по КАД (А-118) в районе развязки с Рябовским шоссе. В связи с ремонтом деформационных швов на мосту через железную дорогу, автодорогу и реку Лубья, в период с 7 по 21 августа будут закрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. С 22 августа по 6 сентября ограничения затронут третью и четвертую полосы. На оставшихся полосах будет действовать скоростной лимит 50 км/ч.

Работы, выполняемые в круглосуточном режиме тремя сменами на 41-м километре внутреннего кольца КАД, проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации движения. Территория работ будет огорожена временными знаками, водоналивными барьерами и оборудована световой сигнализацией. Информация об ограничениях будет отображаться на табло переменной информации. Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности и проведения ремонтных работ.