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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о перекрытии двух полос движения на 68-м километре КАД (трасса А-118) на развязке с Пулковским шоссе из-за проведения дорожных работ.

С 17 по 22 августа будут закрыты первая и вторая полосы, с 23 по 27 августа – третья и четвертая полосы на внешнем кольце КАД. С 28 августа по 1 сентября движение будет ограничено на третьей и четвертой полосах внутреннего кольца. Это связано с ремонтом лакокрасочного покрытия металлической конструкции путепровода, который является частью трассы М-11 «Нева». На оставшихся открытыми полосах скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.

Работы будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнальные фонари. Информация о перекрытиях будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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