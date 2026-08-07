На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о перекрытии двух полос движения на 68-м километре КАД (трасса А-118) на развязке с Пулковским шоссе из-за проведения дорожных работ.

С 17 по 22 августа будут закрыты первая и вторая полосы, с 23 по 27 августа – третья и четвертая полосы на внешнем кольце КАД. С 28 августа по 1 сентября движение будет ограничено на третьей и четвертой полосах внутреннего кольца. Это связано с ремонтом лакокрасочного покрытия металлической конструкции путепровода, который является частью трассы М-11 «Нева». На оставшихся открытыми полосах скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.

Работы будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнальные фонари. Информация о перекрытиях будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.