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Питерец.ру » Общество » В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на транспортной развязке КАД с Пулковским шоссе из-за дорожных работ. На участке будут закрыты две полосы.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 4 по 6 сентября на третьей и четвертой полосах будет полностью прекращено движение. Это необходимо для устранения колейности в пришовных зонах четырех деформационных швов. На первой и второй полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы проводятся по утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. Для безопасности будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Пузыревский уточнил, что работы ведутся на 68-м километре внешнего кольца КАД в круглосуточном режиме в две смены. Информация о перекрытии полос будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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