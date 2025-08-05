На мосту через реку Оять введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о грядущих ограничениях движения на 185-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и норвежской границей. Ограничения коснутся моста через реку Оять, расположенного вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области.

В период с 5 августа 2025 года по 14 сентября 2026 года на мосту будет организовано реверсивное движение с использованием светофорного регулирования в связи с проведением плановых профилактических работ. Скорость движения на участке будет ограничена до 40 км/ч. Движение будет осуществляться поочередно по одной из двух полос моста. Об этом сообщил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны, световая сигнализация и светофорные объекты.

В рамках планово-предупредительных мероприятий запланирована замена гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия проезжей части моста, покраска металлоконструкций пролетного строения, восстановление, локальная покраска и гидрофобизация монолитной железобетонной плиты пролетного строения, а также восстановление дорожной разметки с использованием термопластика, уточнил Пузыревский.