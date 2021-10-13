ента новостей

19:24
В Ленобласти на мосту через реку Оять полностью перекроют движение
16:49
На подъездах к Выборгу введут реверсивное движение
13:44
В Петербурге ликвидирован подпольный алкогольный цех
13:32
Свергнутый президент Мьянмы заявил, что армия пыталась заставить его уйти в отставку за несколько часов до переворота
13:27
Афганские художники уничтожают свои работы, опасаясь возмездия талибов
10:44
Без Милонова скучно
10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
10:10
В Петербурге полицейские ликвидировали сеть интернет-торговцев наркотиками
09:59
100 литров крови в помощь Петербургу
09:21
Вводят обязательную вакцинацию?
08:43
А зачем нам наличные?!
23:22
Скульптура «Городовой» в Санкт-Петербурге меняет дислокацию
23:20
В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение
17:12
Праздничное мероприятие «Фестиваль культуры народов Китая»
17:09
Санкт-Петербургский военный институт Росгвардии отмечает 77-ю годовщину формирования
17:06
Вышла первая серия финального пула третьего сезона реалити «Пережить, чтобы помнить»
17:05
Первый Всероссийский педагогический диктант
11:15
В Петербурге школьница погибла при падении с 25-го этажа
11:10
Китай заявил, что провел учения по высадке на берег в провинции напротив Тайваня
11:06
Новый Супермен предстает бисексуалом в грядущем комиксе
10:47
Откуда в Петербурге кабаны?
10:13
Медведев раскритиковал Украину
09:27
Продления каникул не будет
23:59
Карпину снова везёт? Россия победила в Мариборе, а Хорватия потеряла 2 очка
23:25
После неудачи в стартовом туре «Ленинградка» смогла победить в Челябинске
20:53
В Старой Ладоге открылась выставка РОСФОТО «Александр Невский. 800 лет с Россией»
19:00
В Ленобласти расчёты С-400 «Триумф» Западного военного округа уничтожили гиперзвуковые цели в ходе контрольной проверки
18:58
В Ленобласти на «Сортавала» ограничат пропускную способность
12:15
Сборная Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике.
12:10
ООН завершила расследование военных преступлений в Йемене поражением западных стран
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти на мосту через реку Оять полностью перекроют движение

В Ленобласти на мосту через реку Оять полностью перекроют движение

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На мосту через реку Оять в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 185 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) начиная с 20 сентября 2021 года введено ограничение пропускной способности в связи с производством планово-предупредительных работ.

«В рамках выполняемых работ, в период с 10:30 до 10:50 14 октября 2021 года, на мосту через реку Оять, в районе деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

На данный момент на мосту организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

«В срок 10 декабря 2021 года на мосту через реку Оять в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» будет выполнено восстановление четырёх модульных резинометаллических деформационных швов и окраска консольных частей пролётных строений  и опор моста» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Строительная компания «Балтийский берег».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-09-2021, 19:06
На мосту через реку Оять введут реверсивное движение
19-05-2021, 15:46
В Ленобласти перекроют мост через Свирь
1-09-2021, 13:14
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
30-05-2020, 17:38
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
24-04-2020, 12:58
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
27-04-2021, 19:19
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
76
Сегодня, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
127
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
221
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
229
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх