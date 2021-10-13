В Ленобласти на мосту через реку Оять полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 185 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) начиная с 20 сентября 2021 года введено ограничение пропускной способности в связи с производством планово-предупредительных работ.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
На данный момент на мосту организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч.
Установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.
Генеральный подрядчик: ООО «Строительная компания «Балтийский берег».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.