В Ленобласти на мосту через реку Оять полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 185 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) начиная с 20 сентября 2021 года введено ограничение пропускной способности в связи с производством планово-предупредительных работ.

«В рамках выполняемых работ, в период с 10:30 до 10:50 14 октября 2021 года, на мосту через реку Оять, в районе деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

На данный момент на мосту организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

«В срок 10 декабря 2021 года на мосту через реку Оять в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» будет выполнено восстановление четырёх модульных резинометаллических деформационных швов и окраска консольных частей пролётных строений и опор моста» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Строительная компания «Балтийский берег».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.