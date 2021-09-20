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Питерец.ру » Общество » На мосту через реку Оять введут реверсивное движение

На мосту через реку Оять введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На мосту через реку Оять введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 185 километре автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), на мосту через реку Оять, в районе деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с началом планово-предупредительных работ в период с 20 сентября по 10 декабря 2021 года на мосту через реку Оять будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения), светофорный объект.

«В рамках планово-предупредительных работ будет выполнено восстановление четырёх модульных резинометаллических деформационных швов. Работы будут производиться с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой. Дополнительно будет выполнена окраска консольных частей пролётных строений  и опор моста» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Строительная компания «Балтийский берег».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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