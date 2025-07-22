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Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение

На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области до 15 сентября будет введено реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о планируемых ограничениях движения на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и далее с границей Норвегии, на участке, проходящем по территории Ленинградской области.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период со 2 августа по 15 сентября на указанном участке будет организовано реверсивное движение с регулировкой светофорами. Данная мера связана с проведением работ по устранению колейности дорожного покрытия, восстановлению деформационных швов, укреплению обочин и нанесению горизонтальной дорожной разметки. Максимальная скорость движения на участке проведения работ будет ограничена до 40 км/ч.

Организация движения в зоне проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры, ограждения, а также смонтирована система световой сигнализации с использованием сигнальных фонарей дежурного освещения.

Илья Пузыревский уточнил, что дорожные работы будут проводиться на участке трассы Р-21 «Кола» с 68-го по 80-й километр, расположенном между селом Путилово и деревней Дусьево Кировского района Ленинградской области. Он также отметил, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО
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