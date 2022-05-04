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Питерец.ру » Общество » На мосту через реку Тихвинка в Ленобласти введут реверсивное движение

На мосту через реку Тихвинка в Ленобласти введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На мосту через реку Тихвинка в составе федеральной трассы А-114 в Ленинградской области введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 433 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-114 (Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на мосту через реку Тихвинка, в Тихвинском городском поселении, Тихвинского района Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с началом планово-предупредительных работ в период с 16 мая по 29 июля 2022 года на мосту через реку Тихвинка будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«В рамках планово-предупредительных работ будет выполнено восстановление четырёх модульных резинометаллических деформационных швов, локальная замена гидроизоляции и мостового полотна. Работы будут производиться с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «Строительная компания «Балтийский берег».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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