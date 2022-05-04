На мосту через реку Тихвинка в Ленобласти введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 433 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-114 (Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на мосту через реку Тихвинка, в Тихвинском городском поселении, Тихвинского района Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Подрядчик: ООО «Строительная компания «Балтийский берег».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.